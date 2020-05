Roma, beni per 6 milioni sequestrati al capo dei “narcos” del Trullo (Di venerdì 8 maggio 2020) Blitz dei carabinieri questa mattina a Roma. sequestrati beni per 6 milioni di euro al capo dei “narcos” del Trullo. I beni sono risultati riconducibili direttamente o indirettamente a D.F di 42 anni arrestato lo scorso gennaio insieme a 15 complici nell’operazione “New line”. Il tesoro da 6 milioni sequestrato nel blitz Il tesoro da 6 milioni comprende le quote e l’intero patrimonio aziendale di una società di trasporti con sede operativa in zona Santa Palomba e di un’azienda ortofrutticola di via del Trullo. Un appartamento in via del Fosso di Santo Spirito, un immobile di via Monte delle Capre. E ancora 17 rapporti finanziari (tra conti correnti, libretti di deposito, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni e assicurazioni) e un veicolo. Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di ... Leggi su italiasera Roma - sequestrati beni per 6 milioni al capo dei ‘Narcos’ del Trullo

