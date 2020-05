Roma, 38enne aggredito e ucciso lungo la banchina del Tevere (Di venerdì 8 maggio 2020) Un 38enne romeno, senza fissa dimora, è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina del Tevere nei pressi di Ponte Sisto, al centro di Roma. Il fatto è accaduto giovedì 7 maggio. Ad assistere alla scena alcune persone che, approfittando della bella giornata, si trovavano a passeggiare lungo il fiume e hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. La polizia ha individuato e fermato poco dopo il presunto responsabile. Si tratta del 45enne Romano M. G., assolto a giugno dall’accusa di omicidio per la morte dello studente americano di 19 anni Beau Solomon, morto annegato nel fiume a luglio 2016, a poca distanza dal luogo dell’omicidio di oggi. Secondo quanto si è appreso, la vittima è stata trovata sulla pista ciclabile con evidenti ferite sul volto e alle mani. Ancora da chiarire la dinamica ... Leggi su tpi Roma - 38enne ucciso sulla pista ciclabile sul Tevere. Fermato un uomo : fu assolto per l’omicidio di uno studente americano

