Ripartenza campionati | altre conferme dalla Lega B | “Gravina ci ha informati

(Di venerdì 8 maggio 2020) Arrivanopositive in merito alla possibiledei. Il comunicato dellaB conferma l’indiscrezione sull’esito positivo dell’incontro tra FIGC e Comitato Tecnico-Scientifico. “Il Presidente Gravina – si legge nella nota – ha informato che nel corso dell’incontro con il Comitato tecnico-scientifico si è fatta una distinzione traprofessionistici, dilettantistici e giovanili (ad oggi, già definitivamente sospesi a livello Nazionale). Il Presidente Gravina ci hache l’incontro ha avuto un esito positivo e lui stesso si è detto favorevole alladei treprofessionistici, seppur all’esito dell’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 e con partenze differenziate, iniziandoLNPA, seguita daB ePRO. Il Presidente ...

ROMA - In due giorni: un positivo al Torino, sei alla Fiorentina, quattro alla Sampdoria. E uno di questi, asintomatico, ha un parente infermiere... Altri tre casi di positività (due italiani, uno str ...Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone che in Serie B è terza in classifica dopo 28 giornate giocate, ha parlato così sulle frequenze di 'Radio Punto Nuovo': “E' ancora un quadro caratterizzato da ...