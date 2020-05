Rinviato il concerto degli Iron Maiden a Bologna | info biglietti e recupero data

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il. Com'era prevedibile, lo spettacolo dal vivo del gruppo metal non potrà avere luogo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus e che non consente, quindi, assembramenti che garantiscano sicurezza. Irimangono validi per la nuovaNonostante il rinvio, il biglietto già acquistato per larimanrimane valido. Il gruppo sarà di nuovo in Italia per il 24 giugno 2021, all'Arena Parco Nord di, per ildel live che non hanno potuto svolgere nel 2020. Confermata anche la presenzaAirbourne e Lord Of The Lost. “Siamo molto dispiaciuti nel dovervi comunicare che, a causa della pandemia di Coronavirus, lo show inizialmente pianificato per questa estate alSonic Park non si terrà. La band e tutti coloro i quali sono ...