Rilancio imprese artigiane: Intesa Sanpaolo e Confartigianato insieme (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Mai come ora, in scia all’attuale situazione emergenziale che sta provocando ripercussioni profonde nel tessuto economico del nostro Paese, servono con urgenza azioni immediate a tutela delle micro, piccole e medie imprese artigiane italiane e delle persone attraverso iniziative straordinarie di sostegno, nella convinzione di una futura e celere ripresa. Per questo motivo e con questo obiettivo, Intesa Sanpaolo e Confartigianato imprese intendono ora valorizzare il potenziale delle imprese artigiane attraverso un’azione a livello nazionale con l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese artigiane, anche attraverso un percorso che agevoli i processi di innovazione, di sostenibilità e di valorizzazione del capitale umano. L’iniziativa è parte integrante delle misure straordinarie già avviate in queste settimane da ... Leggi su quifinanza Decreto rilancio - la bozza : «Bonus babysitter 1.200 euro - sconti alle bollette per le mini-imprese. In smart working chi ha figli piccoli»

Coronavirus - la road map della Campania : test sui contagi - mascherine e rilancio imprese

Ultime Notizie dalla rete : Rilancio imprese Rilancio imprese, Fi chiede consiglio comunale anticipato e propone 10 azioni Cremonaoggi DECRETO RILANCIO/ Da bonus vacanze a 12 settimane cig: Governo nel caos

Decreto aprile, poi divenuto decreto maggio ed ora ecco il decreto Rilancio. Come vi abbiamo raccontato, il Governo è al lavoro su nuovi provvedimenti per fare ripartire l’economia, ma le promesse son ...

Eurogruppo su Mes e Recovery Fund/ Centeno “Meccanismo prestiti attivo a metà maggio”

Eurogruppo su Mes e piano con Bei-Sure-Bce-Recovery Fund: le ultime notizie. Centeno: “Meccanismo prestiti attivo a metà maggio”. Accordo vicino per linee di credito Il meccanismo dei prestiti Mes sar ...

