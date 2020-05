Riaperti gli svincoli sulla 372, Mastella :”E’ stato un percorso lungo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inaugurati e Riaperti stamani gli svincoli in territorio di Benevento sulla Statale 372 Telesina. Le opere consegnate oggi agli utenti della zona di contrada Olivola sono state definite dal Sindaco Clemente Mastella “come un buon viatico” per il raddoppio del tracciato della trafficatissima statale da Benevento sino a San Salvatore Telesino che è stato da tempo finanziato. I nuovi svincoli, realizzati dal Comune di Benevento già nel 2017, ma fermi al palo da tempo, sono principalmente al servizio dell’area industriale cittadina in prossimità del cosiddetto “Campo d’aviazione” e degli insediamenti abitativi e di servizi sparsi nei circa cinque chilometri che separano la Rotonda dei Pentri dallo svincolo per Campobasso. Per i residenti e per le piccole e medie imprese della zona si tratta ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - scoppia la polemica in Belgio : riaperti gli ospizi alle visite

Riaperti in Cina i mercati degli animali vivi - da cui è partito il Covid-19

La Cina riparte - riaperti gli store Apple (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inaugurati estamani gliin territorio di BeneventoStatale 372 Telesina. Le opere consegnate oggi agli utenti della zona di contrada Olivola sono state definite dal Sindaco Clemente“come un buon viatico” per il raddoppio del tracciato della trafficatissima statale da Benevento sino a San Salvatore Telesino che èda tempo finanziato. I nuovi, realizzati dal Comune di Benevento già nel 2017, ma fermi al palo da tempo, sono principalmente al servizio dell’area industriale cittadina in prossimità del cosiddetto “Campo d’aviazione” e degli insediamenti abitativi e di servizi sparsi nei circa cinque chilometri che separano la Rotonda dei Pentri dallo svincolo per Campobasso. Per i residenti e per le piccole e medie imprese della zona si tratta ...

jj_evolution : Ho sentito spesso lodare gli italiani per il comportamento avuto durante la quarantena,ma la verità è che appena so… - LuceverdeMilano : #Milano Da martedì 5 maggio, riaperti gli otto cimiteri cittadini. ?Sono consentite le visite ai defunti nel ris… - 5Schiavone : @lucasofri Gli stessi media che lottavano con grande enfasi per le riaperture ora fanno gogna mediatiche se si crea… - franciscachicca : #vienidame Sono contenta di rivedere Dominella, xké è giovedì e lui di solito in studio. Ho chiuso gli occhi, li ho… - 0766news_TripTv : Riaperti gli sportelli cimiteriali per luci votive -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperti gli Riaperti gli sportelli Amag ad Alessandria, Tortona e Acqui Terme Telecity News 24 Citroën, cinque promesse per ripartire

Dallo scorso 4 maggio anche le Concessionarie Citroën sono tornate operative e hanno riaperto i loro showroom nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza a tutela della salute di tutti i Clienti ...

De Donno zittito dalla sua direzione si prende 2 giorni di studio sabbatici

L’Asst: prima i risultati del lavoro sul plasma, poi le interviste. Il primario rispetta il diktat del silenzio e si cancella da Facebook. L'ordine impartito a tutto il gruppo della sperimentazione. M ...

Dallo scorso 4 maggio anche le Concessionarie Citroën sono tornate operative e hanno riaperto i loro showroom nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza a tutela della salute di tutti i Clienti ...L’Asst: prima i risultati del lavoro sul plasma, poi le interviste. Il primario rispetta il diktat del silenzio e si cancella da Facebook. L'ordine impartito a tutto il gruppo della sperimentazione. M ...