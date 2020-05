Renica | “La mia maglia del goal alla Juventus sogno di regalarla ai napoletani”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 maggio 2020) Dlite con Bersellini all’approdo al Napoli, ai giorni nostri passando per lo spogliatoio condiviso con Diego. Alessandrosi racconta. Uomo serio e preparato mai banale, risponde con schiettezza e serenità. “Eravamo davvero forti, tutti pensano solo a Diego ma avevamo gente come Andrea Carnevale, trovatemelo ora uno come Carnevale! Un attaccante fenomenale, ho riso quando facevano vedere il salto di Ronaldo in tv, Andrea aveva un’elevazione due volte maggiore!” Già Carnevale, Bagni, Diego i due scudetti, la coppa Italia, la supercoppa e la Coppa Uefa. “Solo Careca poteva mettermi quel cross, solo lui, ho ancora quellama voglioai napoletani” Il suoal centoventesimo minuto è ancora emozione nei cuori azzurri “Perdemmo a Torino e durante la settimana che ci avvicinava al ritorno sapevamo di ...