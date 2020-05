"Regolarizzare a tempo i migranti è come trattarli da schiavi". La rabbia di San Ferdinando (Di venerdì 8 maggio 2020) “Le condizioni di vita dei migranti, costretti a vivere nella marginalità, sono una bestemmia nei confronti dell’uomo”. Andrea Tripodi, il sindaco di San Ferdinando, in Calabria, è molto amareggiato per le notizie che arrivano da Roma, dove si sta negoziando dentro il Governo sul tema della regolarizzazione dei migranti. Il compromesso fra Italia Viva che propone e M5S che frena è la regolarizzazione temporanea dei migranti, che secondo il sindaco è solo un modo di alimentare lo sfruttamento dei migranti, un compromesso che non serve a niente.“è inutile che loro rivestano a questi provvedimenti i panni della nobiltà - dice Tripodi all’Huffpost - Lo capisce chiunque che nasce soltanto dalle esigenze di affrontare un momento di emergenza per non lasciare i prodotti per terra. Ma subito dopo devono andarsene e ... Leggi su huffingtonpost Regolarizzare sì - ma non a tempo (Di venerdì 8 maggio 2020) “Le condizioni di vita dei, costretti a vivere nella marginalità, sono una bestemmia nei confronti dell’uomo”. Andrea Tripodi, il sindaco di San Ferdinando, in Calabria,; molto amareggiato per le notizie che arrivano da Roma, dove si sta negoziando dentro il Governo sul tema della regolarizzazione dei. Il compromesso fra Italia Viva che propone e M5S che frena; la regolarizzazioneranea dei, che secondo il sindaco; solo un modo di alimentare lo sfruttamento dei, un compromesso che non serve a niente.“; inutile che loro rivestano a questi provvedimenti i panni della nobiltà - dice Tripodi all’Huffpost - Lo capisce chiunque che nasce soltanto dalle esigenze di affrontare un momento di emergenza per non lasciare i prodotti per terra. Ma subito dopo devono andarsene e ...

lamarypopp : RT @Euroscettici: Quindi gli agricoltori vogliono personale qualificato dall'est Europa che poi ritorna a casa finito di lavorare. Mentre l… - Euroscettici : Quindi gli agricoltori vogliono personale qualificato dall'est Europa che poi ritorna a casa finito di lavorare. Me… - Anna33289994 : RT @NFratoianni: Dalle parti di Italia Viva proprio non ce la fanno: neanche il tempo di fare la proposta giusta per regolarizzare #migrant… - ANNAPINTUCCHI : RT @NFratoianni: Dalle parti di Italia Viva proprio non ce la fanno: neanche il tempo di fare la proposta giusta per regolarizzare #migrant… - leuroleso : RT @IsideFerrari: @Andral84 @ZioKlint CAZZATA:Salvini,ha detto che'se viene prolungato a tempo il permesso di soggiorno per coloro che avev… -

Ultime Notizie dalla rete : Regolarizzare tempo Intesa sulla regolarizzazione dei migranti lavoratori. Fratelli d'Italia in rivolta: "No allo Ius Covid" Il Tempo "Regolarizzare a tempo i migranti è come trattarli da schiavi". La rabbia di San Ferdinando

“Le condizioni di vita dei migranti, costretti a vivere nella marginalità, sono una bestemmia nei confronti dell’uomo”. Andrea Tripodi, il sindaco di San Ferdinando, in Calabria, è molto amareggiato p ...

Una libertà meno egoista

Come in ogni evento planetario, capace di sconvolgere il mondo, anche per l’emergenza del Covid 19 si apre la lotta per l’egemonia. Egemonia del processo di cambiamento, ma prima di tutto dell’interpr ...

“Le condizioni di vita dei migranti, costretti a vivere nella marginalità, sono una bestemmia nei confronti dell’uomo”. Andrea Tripodi, il sindaco di San Ferdinando, in Calabria, è molto amareggiato p ...Come in ogni evento planetario, capace di sconvolgere il mondo, anche per l’emergenza del Covid 19 si apre la lotta per l’egemonia. Egemonia del processo di cambiamento, ma prima di tutto dell’interpr ...