Regina Elisabetta | il discorso 75 anni dopo la Vittoria | “Mai mollare | mai disperarsi”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Gran Bretagna, ildella75laAnche se “può sembrare strano” ai cittadini britci non poter celebrare lo “speciale”versario dei 75la fine della Seconda guerra mondiale, “le nostre strade non sono vuote, sono piene con l’amore e la cura che abbiamo gli uni degli altri”. Lo ha detto laII nel suoalla nazione per il Victory day. La monarca 94enne ha parlato da Windsor esattamente 75che suo padre, il re Giorgio VI, aveva annunciato ai cittadini del Regno Unito la fine della Guerra in Europa e lasui nazisti. Il lockdown per lottare contro il Coronavirus, che colpisce la Gran Bretagna in modo particolarmente pesante, ha impedito le celebrazioni. “Vi parlo oggi alla stessa ora in cui mio padre lo fece esattamente 75fa”: la ...