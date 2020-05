Reggio, nasce il Comitato Gestori Impianti Sportivi: 'Fateci ripartire o sarà troppo tardi' (Di venerdì 8 maggio 2020) Si è costituito, lunedi 4 maggio 2020, il Comitato Gestori Impianti Sportivi di Reggio Calabria. Fanno parte del Comitato il Centro Sportivo Matteo Pellicone già “La Pagoda”, il Centro Sportivo Mirabella, HinterReggio Village. Il Palalumaka , il Parco Caserta Sport Village, il Parco Longhi Bovetto e lo Sport Village di Catona. Il Comitato si è costituito con la finalità di riorganizzare le attività sportive e proteggere un patrimonio non solo economico ma anche sociale e di benessere in un momento storico particolarmente complicato. Il primo atto ufficiale del Comitato dopo la costituzione è una richiesta alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Regione Calabria. Di seguito le parole di Marco Francesco Polimeni, direttore del Parco Caserta Sport Village, designato quale Portavoce del Comitato. “Il Comitato che ... Leggi su citynow (Di venerdì 8 maggio 2020) Si è costituito, lunedi 4 maggio 2020, ildiCalabria. Fanno parte delil Centro Sportivo Matteo Pellicone già “La Pagoda”, il Centro Sportivo Mirabella, HinterVillage. Il Palalumaka , il Parco Caserta Sport Village, il Parco Longhi Bovetto e lo Sport Village di Catona. Ilsi è costituito con la finalità di riorganizzare le attività sportive e proteggere un patrimonio non solo economico ma anche sociale e di benessere in un momento storico particolarmente complicato. Il primo atto ufficiale deldopo la costituzione è una richiesta alla Città Metropolitana diCalabria e alla Regione Calabria. Di seguito le parole di Marco Francesco Polimeni, direttore del Parco Caserta Sport Village, designato quale Portavoce del. “Ilche ...

ninuzzusuper : Pedullà nasce a Messina, originario di Reggio Calabria. Non è che per caso Jole Santelli non gliela voluta dare!#DrittoeRovescio - Strill_it : “Reggio, riparTiAmo”. Nasce il progetto per rilanciare locali e socialità - adrianamusella : #STORIA...che abbiamo contribuito a scrivere... #Memoria ed #Impegno iniziano qui... Reggio Calabria #2maggio1993 N… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio nasce Nasce a Reggio Calabria il Comitato Gestori Impianti Sportivi: “fateci ripartire o sarà troppo tardi” Stretto web Nasce a Reggio Calabria il Comitato Gestori Impianti Sportivi: “fateci ripartire o sarà troppo tardi”

Il primo atto ufficiale del Comitato dopo la costituzione è una richiesta alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Regione Calabria Si è costituito, lunedi 4 maggio 2020, il Comitato Gestori ...

Coronavirus, aiutare le imprese locali è un dovere: nasce

“CompriAMO a…” esiste anche a Messina e Reggio Calabria: il Coronavirus ha messo in ginocchio l’economia, questa iniziativa è al fianco delle piccole imprese locali A poco più di due messi dall’inizio ...

Il primo atto ufficiale del Comitato dopo la costituzione è una richiesta alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Regione Calabria Si è costituito, lunedi 4 maggio 2020, il Comitato Gestori ...“CompriAMO a…” esiste anche a Messina e Reggio Calabria: il Coronavirus ha messo in ginocchio l’economia, questa iniziativa è al fianco delle piccole imprese locali A poco più di due messi dall’inizio ...