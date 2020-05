Recovery Fund | Gualtieri | al lavoro per operatività entro estate

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Nella giornata in cui l’Eurogruppo ha raggiunto l’accordo per l’utilizzo delle linee di credito del fondo salva-Stati Mes per le spese sanitarie rese necessarie dall’epidemia di coronavirus, proseguono gli sforzi per mettere in campo tutti gli strumenti necessari a fronteggiare la crisi. “Siamo alper attivare dal primo giugno anche #SURE per finanziare la cassa integrazione e il Fondo paneuropeo di garanzia della #BEI per le imprese, e per avere operativo già inil #che dovrà avere dimensioni adeguate alla crisi”. Lo scrive, sul suo profilo twitter, il Ministro dell’Economia, Roberto