Rating | Moody’s rinvia l’esame dell’Italia | “Calendario aggiornato” Dbrs conferma BBB

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’atteso giudizio di Moody’s sull’Italia non è arrivata. L’agenzia diin una nota ha infatti comunicato di aver aggiornato il suo calendario e che quindi non comunicherà alcuna decisione. Per ora il giudizio sul nostro Paese resta quindi a Baa3 con outlook stabile e viene scongiurato il rischio di un downgrade che avrebbe portato ilitaliano in territorio ‘junk’, ovvero spazzatura, con forti implicazioni negativo. È arrivato invece l’aggiornamento della quarta agenzia di, la canadeseto ilBBB (high) dell’Italia ma rivisto al ribasso il trend a negativo da stabile. Il giudizio resta comunque ben tre gradini al di sopra del livello spazzatura. Se Moody’s avesse tagliato l’attualeitaliano, la Bce avrebbe dovuto rafforzare gli acquisti di titoli di stato emessi ...