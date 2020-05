“Quello giovane e famoso con me…” Sabrina Salerno | confessione ‘particolare’ | lei 52

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020)è l’icona degli anni ’80, la cantante ha fatto perdere la testa a migliaia di fan e lo fa ancora oggi. Le foto che la cantante pubblica su Instagram sono bombe di sensualità che non lasciano indifferenti i suoi ammiratori. Intervenuta ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio 2,ha raccontato tante cose della sua vita, anche privata, che finora erano rimaste segrete. Anche, come tutti noi, ha trascorso questo periodo chiusa in casa insieme al marito e al figlio adolescente. La cantante ha anche parlato dei suoi follower e di come, a volte, i loro commenti siano esagerati. “C’è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la loro moglie. Mi mandano 50 messaggi al giorno, mi chiamano amore e mi chiedono cosa faccio. Ma sono solo dei casi rari” ha detto ...