Quarantena senza reggiseno, che effetti ha avuto sul corpo? (Di venerdì 8 maggio 2020) Durante questo periodo il nostro décolleté ha goduto sette giorni su sette di una libertà solitamente riservata ai weekend un po’ pigri, trascorsi sotto al piumone o sul divano. Un senso di libertà condiviso dal 59% delle donne coinvolte in un sondaggio condotto in UK da Showerstoyou.co.uk, azienda britannica di arredi per il bagno che ha rivelato quanto le donne in lockdown abbiano apprezzato in questo periodo il fatto di aver fatto respirare il proprio corpo. Persino Whoopi Goldberg in un recente episodio di «The View» riferendosi all’assenza della sua collega Joy Behar, aveva scherzato sul fatto che la conduttrice era in ritardo perché si stata togliendo il reggiseno prima di andare in onda. Una sensazione con la quale molte donne hanno familiarizzato. Anche star come Elisabetta Canalis, Diletta Leotta e Miriam Leone, Bella Hadid e Rosie Huntington Whitley si sono di recente mostrate senza reggiseno su Instagram. Leggi su vanityfair La Bundesliga riparte con la quarantena e senza docce

Ilary Blasi - anche le divine “piangono” : ecco come sono “ridotti” i suoi capelli dopo la quarantena. Li mostra senza vergogna

La quarantena per molte donne è stata sinonimo di libertà. Libertà da trucco, acconciature ordinate, mise serie da ufficio, ma, soprattutto, libertà da ferretti, spalline, coppe, imbottiture e gancett ...

IL SINDACO DI PESCARA MASCI LE SUONA AL SENATORE D'ALFONSO: «RIEMERGE DALLA QUARANTENA E PONE UNA INTERROGAZIONE»

Fa sempre piacere vedere un pescarese che torna in azione vispo e arzillo dopo la quarantena. Soprattutto se è il senatore Luciano D’Alfonso, che ha ritrovato la verve dei tempi andati e persino quel ...

