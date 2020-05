PSA Italia: Thorel “Tre proposte per stimolare la ripresa” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il mondo dell’automobile in Italia sta piano piano ripartendo dopo 50 giorni di lock down con la riapertura delle concessionarie, sempre nel massimo della sicurezza legata all’emergenza del Covid-19. “Questa crisi ha azzerato il mercato dell’auto sia a livello Italiano che europeo, con anche la chiusura delle fabbriche. Ben 50 giorni di lock down” ricorda Gaetano Thorel, Ceo di PSA Italia in una intervista all’Agenzia ITALPRESS. “Il dato più eclatante sicuramente è aprile dove in Italia sono state vendute 4.000 vetture contro le 175.000 dell’anno scorso. Questo dà la dimensione della crisi che ha innescato il coronavirus: in 50 giorni abbiamo perso 300.000 macchine, Una situazione davvero esplosiva da questo punto di vista” sottolinea Thorel. “La buona notizia è che il 4 maggio tutta la rete in ... Leggi su ildenaro Psa - Thorel “In Italia 300mila auto invendute - defiscalizzare aziendali”

Il mondo dell’automobile in Italia sta piano piano ripartendo dopo 50 giorni di lock down con la riapertura delle concessionarie, sempre nel massimo della sicurezza legata all’emergenza del Covid-19.

Thorel (PSA): «Per ripartire serve incentivare acquisti. Ricetta anti-crisi post Covid, aiuti a privati e aziende»

ROMA - La riapertura dei concessionari predisposta nella Fase 2 dovrà essere necessariamente accompagnata da una serie di interventi di incentivazione e sostegno all'acquisto che possano coinvolgere i ...

