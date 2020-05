Previsioni Meteo per il weekend | si inizia all’insegna del bel tempo | ma Domenica avanza

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020)– L’alta pressione governa il Mediterraneo centrale e l’Italia con clima piacevole, ampio soleggiamento, salvo nubi alte in locale passaggio, ma innocue e senza eccessi termici in questa fase. Temperature sopra la norma, però, potrebbero arrivare via via, localmente, proprio nel fine settimana e attenzione, perchè nelinizieranno a concretizzarsi anche i primi attacchi all’alta pressione a opera di influenze instabili atlantiche, le quali inizieranno a produrre nubi e anche locali piogge. I primi disturbi instabili interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specialmente quelle centro occidentali, alpine, prealpine e le medie e alte pianure, localmente quelle centrali. Le aree meridionali saranno, invece, al margine del flusso umido atlantico, con proseguimento del belsoleggiato, stabile e anche ...