Previsioni Meteo | ecco cosa succederà dopo il 17 maggio | gli ultimi aggiornamenti a lungo

È stato abbastanza inquadrato dai centri di calcolo il possibile tempo fino a metà mese, sostanzialmente all'insegna di nubi e piogge sulle aree centro-settentrionali, invece di un'onda calda anomala con tempo siccitoso e record di temperature massime sulle aree meridionali. Permetà mese, e sostanzialmente fino al 23-24, secondo le ultime proiezioni, con buona probabilità il flusso instabile atlantico, esprimentesi attraverso nuclei di vorticità in azione soprattutto tra le Baleari, il Mediterraneo occidentale e la Francia, dovrebbe farsi via via più influente verso il Mediterraneo centrale e comportare un tempo ancora persistentemente instabile sulle regioni centro settentrionali e localmente anche verso parte del Sud. L'assetto barico che dovrebbe prendere piede è ...