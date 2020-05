Previsioni Meteo Aeronautica Militare: brusco peggioramento da domenica, il bollettino fino al 14 Maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni, fino al 14 Maggio 2020. Domani al Nord annuvolamenti compatti sulle Alpi e dalla sera sul ponente ligure con deboli precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale a ridosso dei rilievi maggiori; nella serata estensione dei fenomeni anche alle zone prealpine e pedemontane occidentali. Velature sul resto del settentrione, piu’ spesse da fine giornata sulle restanti aree centroccidentali. Centro e Sardegna: copertura diffusa gia’ dalla mattinata sull’isola con deboli, ma estese piogge attese dal tardo pomeriggio; velature sulle regioni peninsulari, piu’ consistenti da fine giornata sulle regioni tirreniche, Umbria e zone appenniniche, ma in un contesto generalmente asciutto. Sud e Sicilia: cielo sereno o caratterizzato da passaggi di ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo per il weekend : si inizia all’insegna del bel tempo - ma Domenica avanza un brusco peggioramento

Liguria. Giornata caratterizzata da nuvolosità medio-alta sull’intera regione, con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumulifor ...

