Prendetevi 3 minuti per guardare il corto di Spike Lee su New York svuotata dal

Spike Lee ha lanciato un cortometraggio inedito intitolato New York, New York. Sulle note dell'omonima canzone di Frank Sinatra, il breve film è una successione di luoghi fra i più rappresentativi della metropoli, ma deserti e svuotati da questi giorni di pandemia. Strade, stazioni della metropolitana, parchi pubblici, per non parlare dei teatri di Broadway, dello Yankee Stadium o di Wall Street danno un ritratto straniante di una città divenuta nell'immaginario il simbolo di una vita brulicante e inarrestabile. A queste immagini si alternano quelle degli operatori sanitari impegnati in prima linea a combattere il coronavirus. Il video vuole essere una dichiarazione d'amore alla metropoli e un tributo accorato a tutte le persone che si stanno battendo per limitare le conseguenze del contagio:

Il regista ha firmato una dichiarazione d’amore alla città messa in ginocchio dalla pandemia ma animata dagli operatori sanitari che la combattono. Mentre il 12 giugno è disponibile su Netflix il suo ...

