Poliziotto morto a Napoli | oggi i funerali di Lino Apicella Organizzata raccolta fondi

Si terranno questa mattina alle ore 11 i funerali di Lino Apicella, il Poliziotto del commissariato di Secondigliano deceduto la notte del 27 aprile mentre - con un altro collega - stava inseguendo un auto di rapinatori in via Abate Mi ...

Si terranno questa mattina alle ore 11 idi, ildel commissariato di Secondigliano deceduto la notte del 27 aprile mentre - con un altro collega - stava inseguendo un auto di rapinatori in via Abate Mi ...

Si terranno questa mattina alle ore 11 i funerali di Lino Apicella, il poliziotto del commissariato di Secondigliano deceduto la notte del 27 aprile mentre - con un altro collega - stava inseguendo un ...

Questura: corona per ricordare agente morto in servizio

Oggi, venerdì 8 maggio alle ore 11,00, il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia di Genova, deporrà una corona di fiori presso la lapide commemorativa dei caduti della Polizia di Stato presente nell’atrio ...

Si terranno questa mattina alle ore 11 i funerali di Lino Apicella, il poliziotto del commissariato di Secondigliano deceduto la notte del 27 aprile mentre - con un altro collega - stava inseguendo un ...Oggi, venerdì 8 maggio alle ore 11,00, il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia di Genova, deporrà una corona di fiori presso la lapide commemorativa dei caduti della Polizia di Stato presente nell’atrio ...