FirenzePost : Polfer: arrestati due ricercati nelle stazioni di Empoli e Firenze. Senza biglietto si scaglia contro gli agenti -

Ultime Notizie dalla rete : Polfer arrestati

Modica - Gli uomini del Commissariato di Modica nella giornata di ieri hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del trib ...FIRENZE – Un 40enne, della provincia di Pisa, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato nella Stazione ferroviaria di Empoli, durante i controlli “Covid 19”, poiché ricer ...