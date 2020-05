Pjanic al Barcellona | il bosniaco ha detto sì! C’è di mezzo anche il ritorno di Vidal

(Di venerdì 8 maggio 2020) SCAMBIOARTHUR- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”,avrebbe dato il suo ok al possibile trasferimento alqualora il club catalano e i bianconeri dovessero ragionare sullo scambio con Arthur. Una trattativa già imbastita e pronta a decollare nel corso dei prossimi mesi. 60 milioni la valutazione di entrambi i centrocampisti, cifra che consentirebbe a entrambe le squadre di dar vita a un’ottima plusvalenza. ScambioArthur, iloffre Rakitic oIlvorrebbe trattenere Arthur in blaugrana, proponendo ai bianconeri Rakitic ocome alternative al brasiliano. Secco no da parte di Paratici. Rakitic non convince, mentre per ildel cileno resta un grosso punto interrogativo sulla carta d’indentità. Leggi:Mercato Juventus, Paratici avvia i ...

capuanogio : ?? #Pjanic verso l'addio alla #Juventus che sta trovando l'accordo con il #Barcellona. L'ipotesi di uno scambio all… - Gazzetta_it : #Pjanic ha detto sì: accordo col #Barcellona. La #Juventus vuole #Arthur, ma i catalani offrono #Rakitic o #Vidal… - yutomanga : RT @Sport_Mediaset: #Juve, #Pjanic ha detto sì al Barcellona: ora si tratta. I bianconeri vorrebbero Arthur, i blaugrana offrono #Rakitic o… - Andre_Costa95 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, #Pjanic ha detto sì al Barcellona: ora si tratta. I bianconeri vorrebbero Arthur, i blaugrana offrono #Rakitic o… - Sport_Mediaset : #Juve, #Pjanic ha detto sì al Barcellona: ora si tratta. I bianconeri vorrebbero Arthur, i blaugrana offrono… -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic Barcellona

Contatti serrati in questi giorni tra Juventus e Barcellona con un tassello, che stando alla Gazzetta dello Sport, è già stato messo a posto: Miralem Pjanic ha dato il suo assenso al trasferimento in ...