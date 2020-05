Perché il Comune si oppone ai concerti di Tiziano Ferro a Messina? Facciamo chiarezza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il doppio concerto diè destinato ad essere annullato?sulle ultime notizie che stanno circolando in rete in queste ore., al pari di Ultimo, di Cesare Cremonini e di molti altri artisti italiani ed internazionali, si trova a fare i conti con l'impossibilità di tenere fede al calendario divulgato a causa della pandemia da Coronavirus. Mancano comunicazioni ufficiali a proposito deidinegli stadi della penisola e più volte l'artista - come anche Ultimo - ha chiesto al Governo chiarimenti a proposito dei ritardi nella comunicazione della cancellazione dei prossimi eventi. Ormai è chiaro, infatti, che iin estate non potranno tenersi e sono a rischio anche gli eventi di settembre. Da parte del Governo, però, non sono giunti aggiornamenti in merito al ...