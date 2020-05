Per l’Oms il coronavirus potrebbe sopravvivere in Africa anche nei prossimi anni (Di venerdì 8 maggio 2020) Il controllo della temperatura a un automobilista in Sud Africa (Photo by Darren Stewart/Gallo Images via Getty Images)L’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), l’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) e altri enti internazionali, da quando l’epidemia di coronavirus è deflagrata in Africa, non mancano occasione di sottolineare come il continente stia vivendo in maniera più amplificata gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. Precarie situazioni economiche e sanitarie stanno portando alla perdita di innumerevoli posti di lavoro, carestie e altre situazioni di disagio che rischiano di indebolire ancora di più gli stati di questa zona del mondo. L’ultimo allarme è stato lanciato da una ricerca condotta dall’Oms da cui è emerso che il virus potrebbe sopravvivere per anni nel continente, ritornando a ... Leggi su wired Coronavirus - l’OMS lancia gli avatar per la campagna #HealthyAtHome : l’annuncio su Instagram

Coronavirus : in Africa finora pochi casi ma per l’OMS “sarà lunga - si temono fino a 190mila morti”

Lady Gaga scende in campo per raccogliere fondi in favore dell’OMS e per vincere insieme questa battaglia (Di venerdì 8 maggio 2020) Il controllo della temperatura a un automobilista in Sud(Photo by Darren Stewart/Gallo Images via Getty Images)L’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), l’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) e altri enti internazionali, da quando l’epidemia diè deflagrata in, non mancano occasione di sottolineare come il continente stia vivendo in maniera più amplificata gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. Precarie situazioni economiche e sanitarie stanno portando alla perdita di innumerevoli posti di lavoro, carestie e altre situazioni di disagio che rischiano di indebolire ancora di più gli stati di questa zona del mondo. L’ultimo allarme è stato lanciato da una ricerca condotta dall’Oms da cui è emerso che il viruspernel continente, ritornando a ...

fanpage : L’Oms: “Dopo questa ci saranno altre pandemie, prepariamoci per la prossima” - RaiNews : La app per il tracciamento dei contagi 'Italia e Francia in ritardo, per l'autunno dovremmo essere veramente pronti… - Agenzia_Ansa : La #Cina nel mirino del mondo, #Trump annuncia un rapporto Il tycoon: 'Non sono riusciti a nascondere un errore'. M… - giuliogaia : @Capezzone Dolore per le vittime, ma quando finalmente sarà evidente che per l’incapacità di valutazione dell’Oms e… - lucianomare2 : RT @CesareSacchetti: L'OMS:'dobbiamo lavorare per prepararci alla prossima pandemia. Non hanno finito di creare un'emergenza che già prepar… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Oms Coronavirus - Oms: tamponi, mascherine, Svezia, tutti i dietrofront Corriere della Sera