Paul Walker, le foto sexy di sua figlia su Instagram (Di venerdì 8 maggio 2020) La figlia di Paul Walker, Meadow Rain Walker, ha pubblicato due foto sexy su Instagram con una dedica speciale a colei che chiama l'amore della sua vita. Meadow Rain Walker, unica figlia del compianto Paul Walker ha pubblicato due foto sexy su Instagram. Negli scatti la ragazza appare con una maglietta bianca trasparente. Il post è stato dedicato alla modella Kaia Jordan Gerber e la cosa ha fatto impazzire i fan. Meadow Walker, l'unica figlia della star di Fast & Furious Paul Walker, ha condiviso su Instagram un paio di scatti osè dove indossa una canotta bianca super trasparente che lascia intravedere il seno. La ragazza che ha due milioni e duecentomila followers, nel post ha taggato Kaia Jordan Gerber, la modella e attrice statunitense che ha ... Leggi su movieplayer Stasera in tv | 20 aprile | Trappola in fondo al mare con Paul Walker

Questa sera Mediaset 20 trasmette Brick Mansions, l'action che ha firmato uno degli ultimi ruoli del compianto Paul Walker.

