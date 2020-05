Patrizia De Blanck caccia di casa la figlia Giada | “L’ho colpita con la scopa | ha il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Questa lunga quarantena imposta dall’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova anche gli equilibri familiari. Ne sanno qualcosaDee la. Quest’ultima è stata infattita didalla madre esasperata dai continui litigi tra loro: è stata la stessa nobildonna a raccontare quanto accaduto in un’intervista al settimanale Nuovo. “Credo che la quarantena imposta dal Coronavirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, hoto dimiache mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”, ha raccontatoDe. “ha il Coronavirus nella testa: mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo dellae piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in ...