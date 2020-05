Pato: "Milan nel cuore, non volevo andarmene. Ritorno in Italia? Mai dire mai" (Di venerdì 8 maggio 2020) Ad Alexandre Pato brillano gli occhi quando sente parlare dei suoi trascorsi al Milan. L'attuale attaccante del San Paolo, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, tornando sulla sua esperienza Italiana, in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni. AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A Lo Scudetto con Allegri? "Recentemente ho messo sui social le foto della festa scudetto a Piazza del Duomo. Sono arrivato al Milan molto giovane, per me è stata una grande responsabilità, abbiamo fatto bene nel primo... Leggi su 90min Pato : «Non dimenticherò mai lo scudetto con il Milan. Mi spiace per i tanti infortuni»

