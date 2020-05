Parma | manodopera irregolare | sequestrati 400mila euro a un' azienda di salumi

Leggi su repubblica

(Di venerdì 8 maggio 2020) Operazione condotta dalla Finanza su decreto della Procura. I lavoratori in appalto operavano come dipendenti per fare ottenere alla società il risparmio di Iva e Irap. Indagato il rappresentante legale della società per l’ipotesi di reato di utilizzo di fatture per operazioni...