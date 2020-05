"Palinsesti scellerati". Chi mettono contro Paolo Bonolis, clamoroso in tv: Lucio Presta sbrocca, l'ultimo caso (Di venerdì 8 maggio 2020) I Palinsesti televisivi, anche nella Fase 2, continuano ad essere sconvolti dal coronavirus. E in questo mix, ecco che venerdì 9 maggio andrà in onda un duello inedito. Su Canale 5 ecco Ciao Darwin di Paolo Bonolis, una sorta di macchina da guerra per quel che riguarda lo share. E Rai 1 ha deciso di rispondere con I dieci comandamenti, il progetto ideato e condotto da Roberto Benigni che fu trasmesso la prima volta tra il 15 e il 16 dicembre 2014. In questa occasione, però, verrà rimontato in un unica serata. Duello inedito e in cui, a spanne, Bonolis dovrebbe spuntarla. Un duello che per inciso non è piaciuto affatto a Lucio Presta, che ha commentato su Twitter: "Sabato sera complicata per me, dovrò andare a letto presto. Rai 1 I Dieci Comandamenti, Canale 5 Ciao Darwin. O sommo o vado a dormire. Palinsesti scellerati". Già, Lucio Presta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Itelevisivi, anche nella Fase 2, continuano ad essere sconvolti dal coronavirus. E in questo mix, ecco che venerdì 9 maggio andrà in onda un duello inedito. Su Canale 5 ecco Ciao Darwin di, una sorta di macchina da guerra per quel che riguarda lo share. E Rai 1 ha deciso di rispondere con I dieci comandamenti, il progetto ideato e condotto da Roberto Benigni che fu trasmesso la prima volta tra il 15 e il 16 dicembre 2014. In questa occasione, però, verrà rimontato in un unica serata. Duello inedito e in cui, a spanne,dovrebbe spuntarla. Un duello che per inciso non è piaciuto affatto a, che ha commentato su Twitter: "Sabato sera complicata per me, dovrò andare a letto presto. Rai 1 I Dieci Comandamenti, Canale 5 Ciao Darwin. O sommo o vado a dormire.". Già,...

Noovyis : ('Palinsesti scellerati'. Chi mettono contro Paolo Bonolis, clamoroso in tv: Lucio Presta sbrocca, l'ultimo caso)… - venti4ore : Torna dieci comandamenti Roberto Benigni contro Ciao Darwin Presta Palinsesti scellerati” - PBerluskony : Lucio, non sono palinsesti scellerati! Noi offriamo il profano, la concorrenza il sacro... #Mediaset, un’azienda… - PrestaLucio : Sabato serata complicata x me, dovrò andare a letto presto. Rai uno #Xcomandamenti Canale5 #ciaodarwin o sommo o v… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti scellerati Torna I dieci comandamenti di Roberto Benigni contro Ciao Darwin, Presta: “Palinsesti scellerati” Tv Fanpage Ciao Darwin di Paolo Bonolis contro Roberto Benigni, Lucio Presta sbrocca: "Palinsesti scellerati"

I palinsesti televisivi, anche nella Fase 2, continuano ad essere sconvolti dal coronavirus. E in questo mix, ecco che venerdì 9 maggio andrà in onda un duello inedito. Su Canale 5 ecco Ciao Darwin di ...

Roberto Benigni torna in Rai con I Dieci Comandamenti, contro Ciao Darwin

Nonostante l'inizio della fase 2, che ha portato al ritorno in TV di vari programmi televisivi, la Rai continua con le repliche per alcune prime serata. Per il proprio canale di punta, la TV di Stato ...

I palinsesti televisivi, anche nella Fase 2, continuano ad essere sconvolti dal coronavirus. E in questo mix, ecco che venerdì 9 maggio andrà in onda un duello inedito. Su Canale 5 ecco Ciao Darwin di ...Nonostante l'inizio della fase 2, che ha portato al ritorno in TV di vari programmi televisivi, la Rai continua con le repliche per alcune prime serata. Per il proprio canale di punta, la TV di Stato ...