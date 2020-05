Palermo: Carabinieri scoprono piantagione marijuana in un cunicolo dello Zen (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri di Palermo hanno scoperto una piantagione di marijuana, all’interno di un cunicolo sotto uno dei tanti padiglioni del quartiere ‘Zen 2″. I militari, in via Agesia da Siracusa, hanno rinvenuto una serra per la coltivazione ‘indoor” di marjuana con 125 piante alte circa mezzo metro. La piantagione era attrezzata con materiale fertilizzante, lampade alogene e impianti di condizionamento il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato dai tecnici Enel intervenuti sul posto.La sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per realizzare la serra sono stati sottoposti a sequestro; sul sito è stata anche effettuata la campionatura per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del Laboratorio Analisi Sostanze ... Leggi su calcioweb.eu Palermo : Carabinieri scoprono piantagione marijuana in un cunicolo dello Zen

