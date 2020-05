Ora la Camera degli Stati Uniti accusa l’Italia: “Ci ha portato il coronavirus” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Un nemico da accusare al giorno per togliersi le falle interne di torno. Dopo gli attacchi alla Cina, ora gli Stati Uniti se la prendono con l’Italia accusandola di avergli portato in casa il coronavirus. Sarebbe tutto legittimo, al di là delle contraddizioni e dei cambi di prospettiva a ogni piè sospinto, se Washington mostrasse prove di quanto afferma. Potrebbe magari sembrare di cattivo gusto farlo in modo plateale senza mettere sul piatto anche i propri errori, ma sarebbe sostanzialmente indiscutibile. E invece gli Usa, alle prese con una grave crisi economica, non fanno altro che puntare il dito contro qualcuno rischiando di esacerbare una tensione già alta nei rapporti bilaterali. Le accuse Usa In preda alla sindrome del capro espiatorio da rinvenire da qualche parte, la Camera dei deputati Usa ha accusato l’Italia di non aver ... Leggi su ilprimatonazionale Ripresa calcio - Spadafora alla Camera : "Attendiamo l'esito della riunione sul protocollo"

