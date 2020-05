Oms: in Africa si rischiano fino a 190.000 morti per Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Qualora le misure di contenimento dovessero risultare insufficienti, la pandemia di Covid-19 potrebbe causare in Africa fino a 190.000 morti e 44 milioni di contagi nel corso del primo anno. Questo il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per la regione Africana, in uno studio pubblicato oggi che ha preso in esame i 47 paesi della regione che contano una popolazione di un miliardo di persone.Ad oggi si contano oltre 51.000 casi e più di 2.000 morti. Ma se in Africa la trasmissione della malattia è stata finora più lenta, ha rimarcato l'Oms Africa, questo potrebbe significare una pandemia più prolungata nel corso del tempo. "Anche se il Covid-19 probabilmente non si diffonderà in modo esponenziale in Africa come avvenuto in altre parti del mondo, probabilmente coverà nei focolai - ha sottolineato Matshidiso ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - l’OMS chiarisce : ”Fine della Pandemia ancora lontana - in Africa trend in crescita””

Oms preoccupata dai trend in crescita - ad esempio in Africa. Adhanom : “Siamo lontani dalla fine della pandemia. La strada è ancora lunga”

wam_the : Il contagio nel mondo: Russia, sesto giorno con piu di 10mila contagi. Oms preoccupato per Africa - Detto_il_Grime : “L’OMS è divisa in 6 regioni (Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asia… - iFamNewsIT : Finalmente una vera misura di protezione dell’infanzia e della donna in Africa, altro che l’aborto @BarbaraSantamb2… - Pressenza_it : Covid-19: Le cure degli altri #Africa #COVID19 #Cuba #CureCovid19 #CureNaturali #Farmacopea #Madagascar #OMS #ONU… - LaPresse_news : Coronavirus, Oms: In Africa 50mila casi, +47% in una settimana -