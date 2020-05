Omicidio Tevere, fermato Massimo Galioto. Nel 2016 assolto da accusa di ergastolo (Di venerdì 8 maggio 2020) In centro, sulla pista ciclabile. All’aggressione hanno assistito diversi testimoni. La Polizia ferma un sospettato, Massimo Galioto: nel 2016 fu accusato – e poi assolto – per l’assassinio di uno studente americano. Un uomo è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina del Tevere nei pressi di Ponte Sisto, al centro di … L'articolo Omicidio Tevere, fermato Massimo Galioto. Nel 2016 assolto da accusa di ergastolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Roma - 38enne ucciso sulla pista ciclabile sul Tevere. Fermato un uomo : fu assolto per l’omicidio di uno studente americano

Roma - omicidio a Ponte Sisto : uomo accoltellato a Trastevere - fermato un sospetto

Roma - omicidio a Ponte Sisto : uomo accoltellato sulle rive del Tevere - fermato un sospetto (Di venerdì 8 maggio 2020) In centro, sulla pista ciclabile. All’aggressione hanno assistito diversi testimoni. La Polizia ferma un sospettato,: nelfuto – e poi– per l’assassinio di uno studente americano. Un uomo è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina delnei pressi di Ponte Sisto, al centro di … L'articolo. Neldadiproviene da www.meteoweek.com.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Roma, 38enne ucciso sulla pista ciclabile sul Tevere. Fermato un uomo: fu assolto per l’omicidio di uno studente americ… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Roma, 38enne ucciso sulla pista ciclabile sul Tevere. Fermato un uomo: fu assolto per l’omicidio di uno studente americ… - medicojunghiano : Clochard ucciso a Roma, fermato il 45enne assolto per l'omicidio dello studente Usa Solomon - RassegnaZampa : #Roma, 38enne ucciso sulla pista ciclabile sul Tevere. Fermato un uomo: fu assolto per l’omicidio di uno studente a… - TazioTassini : RT @chilhavistorai3: Massimo Galioto fermato dopo l’omicidio di un uomo sulla sponda del #Tevere a #Roma. E’ in attesa del processo d’appel… -