Oggi è la Giornata Mondiale della Talassemia: dalla fondazione Telethon 19 milioni di euro per 40 progetti di ricerca (Di venerdì 8 maggio 2020) L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Talassemia, una delle malattie genetiche più frequenti in assoluto: si stima infatti che circa il 7% della popolazione Mondiale sia portatore di una forma di difetto ereditario dell’emoglobina, la proteina dei globuli rossi responsabile del trasporto dell’ossigeno ai tessuti che è alterata nei talassemici. Questa proteina così importante è costituita da due catene, la alfa e la beta, e a seconda di quale sia difettosa si parlerà di alfa o beta Talassemia. Quest’ultima è la forma più grave e si stima che ogni anno nel mondo nascano circa 60.000 soggetti affetti, mentre in Italia se contano circa 7000. fondazione Telethon è storicamente molto impegnata nella ricerca sulla Talassemia: ad Oggi sono oltre 40 i progetti finanziati, per un investimento ... Leggi su meteoweb.eu Fase 2 - Bolzano approva legge : oggi aprono negozi - da lunedì tocca a ristoranti e parrucchieri. Si andrà a scuola mezza giornata

Lazio - vicina la ripresa degli allenamenti : oggi altra giornata di test a Formello

Fase 2 : Calderoli - ‘oggi per Bergamo giornata di sole dopo due mesi di buio’ (Di venerdì 8 maggio 2020) L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la, una delle malattie genetiche più frequenti in assoluto: si stima infatti che circa il 7%popolazionesia portatore di una forma di difetto ereditario dell’emoglobina, la proteina dei globuli rossi responsabile del trasporto dell’ossigeno ai tessuti che è alterata nei talassemici. Questa proteina così importante è costituita da due catene, la alfa e la beta, e a seconda di quale sia difettosa si parlerà di alfa o beta. Quest’ultima è la forma più grave e si stima che ogni anno nel mondo nascano circa 60.000 soggetti affetti, mentre in Italia se contano circa 7000.è storicamente molto impegnata nella ricerca sulla: adsono oltre 40 i progetti finanziati, per un investimento ...

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. #PreghiamoInsieme per le persone ch… - crocerossa : Oggi è la Giornata Mondiale della #CroceRossa e della #MezzalunaRossa, il giorno in nacque Dunant. Ma quest'anno no… - RobertoBurioni : Oggi è la giornata del whatsapp di Mauro Rango che da isole lontane ci comunica che la cura già esiste ma non cielo… - RadicalBookFair : #RadicalBookFair| Oggi la giornata dei traduttori e delle traduttrici: intervista a Ilide Carmignani e Antonio De S… - fikkarulo : RT @raidtan70: Buongiorno ragazzi, oggi inizio giornata molto duro! -