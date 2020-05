Oggi all’Eurogruppo si chiude per il Mes. Il governo Conte ha perso su tutto la linea (Di venerdì 8 maggio 2020) Bruxelles, 8 mag – Oggi alle 15 si riunirà nuovamente l’Eurogruppo, l’organo Ue composto dai ministri dell’Economia dell’eurozona. Sul tavolo della discussione c’è un unico dossier: quello del Mes. Quindi niente eurobond, niente mutualizzazione o monetizzazione del debito. Niente di quello, cioè, per cui si era «battuto» Giuseppe Conte. Insomma, per l’Italia la fregatura è ormai certa: il ministro Gualtieri non potrà far altro che accettare il Mes come unico strumento per affrontare l’emergenza coronavirus. La supercazzola di Gentiloni A rendere noti i dettagli è stato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia. La riunione dell’Eurogruppo «deve cercare di dare attuazione alle decisioni che sono state prese ormai due settimane fa dai capi di Stato e di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Bruxelles, 8 mag –alle 15 si riunirà nuovamente l’Eurogruppo, l’organo Ue composto dai ministri dell’Economia dell’eurozona. Sul tavolo della discussione c’è un unico dossier: quello del Mes. Quindi niente eurobond, niente mutualizzazione o monetizzazione del debito. Niente di quello, cioè, per cui si era «battuto» Giuseppe. Insomma, per l’Italia la fregatura è ormai certa: il ministro Gualtieri non potrà far altro che accettare il Mes come unico strumento per affrontare l’emergenza coronavirus. La supercazzola di Gentiloni A rendere noti i dettagli è stato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia. La riunione dell’Eurogruppo «deve cercare di dare attuazione alle decisioni che sono state prese ormai due settimane fa dai capi di Stato e di ...

