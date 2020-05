Notte magica con la Superluna, l’ultima del 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) Ecco la spettacolare Superluna del 7 maggio, l'ultima del 2020, ribattezzata "Luna dei fiori", come i nativi americani chiamano la Luna di maggio, il mese della fioritura. Nelle immagini si vedono i tanti londinesi che hanno affollato parchi e spazi all'aperto per godersi al meglio lo spettacolo. L'effetto "magia" è dato dal fatto che la Luna piena dista dalla Terra 361.184 km, contro una media di 384.400 km, per questo motivo appare più grande del 6% e più luminosa anche del 14% rispetto al solito. Si è trattato della quarta Superluna dell'anno, la precedente c'era stata l'8 aprile. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 maggio 2020) Ecco la spettacolaredel 7 maggio, l'ultima del, ribattezzata "Luna dei fiori", come i nativi americani chiamano la Luna di maggio, il mese della fioritura. Nelle immagini si vedono i tanti londinesi che hanno affollato parchi e spazi all'aperto per godersi al meglio lo spettacolo. L'effetto "magia" è dato dal fatto che la Luna piena dista dalla Terra 361.184 km, contro una media di 384.400 km, per questo motivo appare più grande del 6% e più luminosa anche del 14% rispetto al solito. Si è trattato della quartadell'anno, la precedente c'era stata l'8 aprile.

Roma, 8 mag. (askanews) - Ecco la spettacolare Superluna del 7 maggio, l'ultima del 2020, ribattezzata "Luna dei fiori", come i nativi americani chiamano la Luna di maggio, il mese della fioritura. Ne ...

