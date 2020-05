"Non fatelo per carità". L'appello di Burioni? Risponde Luca Bizzarri: coronavirus, roba politicamente scorrettissima (Di venerdì 8 maggio 2020) Tutto accade sul magico mondo di Twitter. Ad aprire le danze è Roberto Burioni, il virologo super-star, che rilancia una notizia riportata dal Corriere della Sera: "Mi ammalo così sarò immune". Si parla dei cosiddetti "Covid-party" che starebbero prendendo piede negli Stati Uniti, feste clandestine il cui obiettivo dei partecipanti è contrarre il coronavirus per sviluppare gli anticorpi e, dunque, stare "tranquilli". Un totale delirio, va da sé, tanto che Burioni commenta: "Non fatelo per carità". Ed ecco che però al virologo Risponde Luca Bizzarri, il quale si spende in un commento politicamente scorrettissimo: "Guarda che invece potrebbe essere una soluzione, doc. Pensaci bene". Senza fare l'esegesi del pensiero di Bizzarri, è semplice intuire come l'idea sia qualcosa tipo: dei fessi pronti a partecipare a un covid party è ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - iniezioni disinfettante e raggi Uv la "cura" di Trump. I medici : "Non fatelo"

Coronavirus - Trump : «Iniettare il disinfettante». I medici : «Non fatelo»

GF Vip la finale - Alfonso Signorini : “Fatelo adesso perché là fuori non si può più” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tutto accade sul magico mondo di Twitter. Ad aprire le danze è Roberto, il virologo super-star, che rilancia una notizia riportata dal Corriere della Sera: "Mi ammalo così sarò immune". Si parla dei cosiddetti "Covid-party" che starebbero prendendo piede negli Stati Uniti, feste clandestine il cui obiettivo dei partecipanti è contrarre il coronavirus per sviluppare gli anticorpi e, dunque, stare "tranquilli". Un totale delirio, va da sé, tanto checommenta: "Nonper;". Ed ecco che però al virologo, il quale si spende in un commento politicamente scorrettissimo: "Guarda che invece potrebbe essere una soluzione, doc. Pensaci bene". Senza fare l'esegesi del pensiero di, è semplice intuire come l'idea sia qualcosa tipo: dei fessi pronti a partecipare a un covid party è ...

RobertoBurioni : Non fatelo per carità. - davidealgebris : Arroganza del boiardo di Stato , invenzione dei M5 Scemi che sono risuciti a trovarlo nel Missisipi ! Di idioti cos… - Dreams14062114 : RT @Depaninaris: Restituite con dolcezza, se non lo volete, un cuore che vi hanno donato. Fatelo per voi, rimarrete sempre un pensiero pos… - lucia25968868 : RT @RobertoBurioni: Non fatelo per carità. - italianbabcia : RT @italianbabcia: Stasera mi diverto (non fatelo floppare pls) -

Ultime Notizie dalla rete : Non fatelo Roberto Burioni: "Covid-party? Non fatelo, per carità". E Luca Bizzarri: "Ci pensi bene..." Liberoquotidiano.it Non si dorme nelle seconde case

Dal lago alla Valsassina, i sindaci ribadiscono la linea dura sui villeggianti. Pasquini (Casargo): «Sono una ricchezza per i nostri paesi, ma le regole vanno rispettate» «Le seconde case si possono r ...

Contributi alle imprese della Regione Calabria: la Santelli non sa fare i conti?

Di Kirieleyson – La Santelli ha annunciato che la Regione Calabria erogherà, alle aziende che ne faranno richiesta, un contributo, per cinque o sei mesi, di 250/350 euro per ogni dipendente, specifica ...

Dal lago alla Valsassina, i sindaci ribadiscono la linea dura sui villeggianti. Pasquini (Casargo): «Sono una ricchezza per i nostri paesi, ma le regole vanno rispettate» «Le seconde case si possono r ...Di Kirieleyson – La Santelli ha annunciato che la Regione Calabria erogherà, alle aziende che ne faranno richiesta, un contributo, per cinque o sei mesi, di 250/350 euro per ogni dipendente, specifica ...