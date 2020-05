Netflix, perché spariscono serie tv e film e come richiederli (Di venerdì 8 maggio 2020) Quello tra Netflix e il pubblico è un rapporto d'amore sempre più solido che, però, può avere dei momenti di crisi. Succede, per esempio, quando hai guardato un tot di episodi di una serie tv (magari particolarmente lunga) e, poi, dall'oggi al domani, non la ritrovi più perché è sparita dalla piattaforma in streaming, in una sorta di ghosting multimediale. Stessa sensazione di sconforto: ti eri salvato nella lista un documentario o un film per gustartelo al momento giusto e quando il momento è arrivato, con una ciotola di popcorn e drink, constati che non c'è più a catalog (non prima di aver frugato disperatamente al suo interno). Su Netflix (come sulle altre piattaforme) succede e il motivo più frequente sta nei diritti di distribuzione. Gli originali Netflix (che non siano in onda altrove, ... Leggi su gqitalia The Eddy : ecco perché la nuova serie Netflix ci conquisterà

