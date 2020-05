Netflix mette a tacere un utente omofobo che si è lamentato di trovare personaggi gay nelle serie (Di venerdì 8 maggio 2020) Se fino ad un decennio fa i personaggi gay all’interno delle serie tv erano pochissimi e spesso stereotipati, oggi effettivamente vedere una serie in cui nessun personaggio fa parte della comunità LGBT è davvero impossibile. Questo non è certo attribuibile ad una fantomatica lobby gay o al fenomeno del queerbaiting, è semplicemente perché le serie – dovendo spesso e volentieri rappresentare uno spaccato della realtà – si sono accorte che esistiamo. E menomale. Da Orange Is The New Black a Vis A Vis, passando per La Casa di Carta fino ad arrivare ad Elite, Le Regole del Delitto Perfetto, Riverdele e lo stesso Summertime, prodotto italiano uscito da poche settimane: ognuno ha all’interno del cast almeno un rappresentante della comunità LGBT. Stanca di vedere gay ovunque, una omofoba bigotta se n’è ... Leggi su bitchyf Netflix permette di scaricare contenuti per vederli offline : ecco come

Hollywood su Netflix - la recensione : se Ryan Murphy non smette di sognare

Netflix & co. - la Svizzera vuole metterli in riga (Di venerdì 8 maggio 2020) Se fino ad un decennio fa igay all’interno delle serie tv erano pochissimi e spesso stereotipati, oggi effettivamente vedere una serie in cui nessuno fa parte della comunità LGBT è davvero impossibile. Questo non è certo attribuibile ad una fantomatica lobby gay o al fenomeno del queerbaiting, è semplicemente perché le serie – dovendo spesso e volentieri rappresentare uno spaccato della realtà – si sono accorte che esistiamo. E menomale. Da Orange Is The New Black a Vis A Vis, passando per La Casa di Carta fino ad arrivare ad Elite, Le Regole del Delitto Perfetto, Riverdele e lo stesso Summertime, prodotto italiano uscito da poche settimane: ognuno ha all’interno del cast almeno un rappresentante della comunità LGBT. Stanca di vedere gay ovunque, una omofoba bigotta se n’è ...

maaxxx95 : @ilnotoincognito Tempo fa per esempio ho notato che la universal mette il primo shrek sempre in un pacchetto divers… - marcoassante199 : Grande #netflix che mette a tacere un’utente omofoba - BITCHYFit : Netflix mette a tacere un utente omofobo che si è lamentato di trovare personaggi gay nelle serie - midaicertezze : RT @_mvoony: netflix: ci mette anni a fare una serie tv io: la finisco in due giorni netflix: - _inrikisarms : RT @_mvoony: netflix: ci mette anni a fare una serie tv io: la finisco in due giorni netflix: -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix mette Netflix mette a tacere un utente omofobo che si è lamentato di trovare personaggi gay nelle serie Bitchyf.it David Ayer dirigerà Six Years per il colosso Netflix

Il regista David Ayer è stato ingaggiato per dirigere Six Years, film prodotto e distribuito dal colosso dello streaming Netflix. Secondo il The Hollywood Reporter, il film sarà liberamente tratto dal ...

The Eddy su Netflix, la recensione in anteprima: Damien Chazelle torna alla musica, ma non dimentica tutto il resto

La recensione in anteprima Blogo di The Eddy, la serie tv di Netflix ambientata a Parigi e con protagonista il proprietario di un locale jazz in crisi Una serie tv apparentemente non per tutti, ma che ...

Il regista David Ayer è stato ingaggiato per dirigere Six Years, film prodotto e distribuito dal colosso dello streaming Netflix. Secondo il The Hollywood Reporter, il film sarà liberamente tratto dal ...La recensione in anteprima Blogo di The Eddy, la serie tv di Netflix ambientata a Parigi e con protagonista il proprietario di un locale jazz in crisi Una serie tv apparentemente non per tutti, ma che ...