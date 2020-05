Nella bozza del decreto rilancio, il prezzo massimo delle mascherine fissato a 1,50 euro (Di venerdì 8 maggio 2020) Qualsiasi indicazione contenuta nel decreto rilancio potrà essere modificata anche nel giro di poche ore. Con questa premessa bisogna leggere quanto scritto nel documento di 776 pagine che il governo sta preparando in questi giorni. Compresa l’indicazione sul nuovo prezzo mascherine che, a quanto pare, passerebbe da 50 centesimi a 1,50 euro. Questo varrà per le mascherine chirurgiche, mentre le FFP2 senza valvola avranno un tetto massimo di 5,75 euro (con valvola non oltre 6,50) e le FFP3 senza valvola andranno vendute a 6 euro al massimo (con valvola a 9,50). LEGGI ANCHE > La bozza del decreto rilancio: in 776 pagine, aumento del bonus baby-sitter, bonus vacanze e prezzo mascherine Nuovo prezzo mascherine, cosa dice la bozza del decreto rilancio Insomma, un’indicazione decisamente diversa rispetto a quella fornita da Giuseppe Conte soltanto qualche ... Leggi su giornalettismo La regolarizzazione dei migranti nella bozza del decreto maggio

Bellanova piega il M5s : nella bozza del dl spunta la regolarizzazione per braccianti e lavoratori in nero

Ultime Notizie dalla rete : Nella bozza La regolarizzazione dei migranti nella bozza del decreto maggio L'HuffPost Bozza dl Rilancio, smart working fino a fine emergenza per genitori con figli fino a 14 anni

Una delle proposte contenute nella bozza preparatoria al dl Rilancio, documento che sta circolando in queste ore, riguarda lo smart working per genitori con figli più piccoli di 14 anni. Le scuole ria ...

Maturità, la tesina all'orale e i crediti: tutti i dettagli

Politica - Nella bozza di ordinanza del ministero all'Istruzione, ecco come si svolgerà il colloquio e i crediti che saranno attribuiti. Manca il passaggio al Consiglio superiore della pubblica istruz ...

