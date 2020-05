NAVIGLI MILANO AFFOLLATI Foto ritoccata | vi vogliono in lockdown | complotto social

BrunoVespa : Sono stato sempre favorevole alle riaperture. Ma l’affollamento di giovani irresponsabili anche senza mascherina s… - caritas_milano : Generalizzare - rendere generale;estendere,applicare a un intero gruppo di persone o di cose ciò che ha valore part… - repubblica : Rep Tv Milano, folla ai Navigli all'ora dell'aperitivo. E poche mascherine - annaascionefoto : @Libero_official A Milano mandano la polizia solo ai poveri commercianti che manifestazioni con tutte le misure di… - frustametafora : RT @caritas_milano: Generalizzare - rendere generale;estendere,applicare a un intero gruppo di persone o di cose ciò che ha valore particol… -

Ultime Notizie dalla rete : NAVIGLI MILANO

E’ polemica a Milano per gli assembramenti che si sono registrati nella serata di ieri sui Navigli, all’ora dell’aperitivo. Come si nota da numerose immagini pubblicate sul web e sui social nelle ulti ...O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimatum, o io domani come al solito sarò qui a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i Navigli e chiudo l’asporto” di bar e ristoranti. Ha tuonato ...