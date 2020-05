Napoli | la vedova dell' imprenditore suicida | «Temeva per la famiglia e gli

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il dolore di Anna Vanni, moglie di Antonio Nogara, è esploso in un pianto disperato davanti alla saracinescaa fabbrica dove l?uomo si è tolto la vita, martedì sera....

Il dolore di Anna Vanni, moglie di Antonio Nogara, è esploso in un pianto disperato davanti alla saracinesca della fabbrica dove l’uomo si è tolto la vita, martedì sera. Lei era lì quando i Vigili del ...La moglie di Pasquale Apicella, poliziotto ucciso a Napoli: 'Grazie a chi lo piange con me' La moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto di 37 anni ucciso in servizio a Napoli nella notte tra il 26 e ...