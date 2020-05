MotoGp, Bonaccini: «Al lavoro per Gp di Misano a porte chiuse» (Di venerdì 8 maggio 2020) Pur in assenza ancora di poche certezze sul calendario della stagione 2020 (si dovrebbe partire a luglio con due gare consecutive a Jerez de la Frontera, in Spagna), il Motomondiale dovrebbe svolgersi regolaremente seppure con diversi mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente stabilito. Non dovrebbero esserci problemi anche per una delle tappe italiane a … L'articolo MotoGp, Bonaccini: «Al lavoro per Gp di Misano a porte chiuse» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza MotoGP - Stefano Bonaccini : “Lavoriamo per far disputare a settembre la gara di Misano a porte chiuse” (Di venerdì 8 maggio 2020) Pur in assenza ancora di poche certezze sul calendario della stagione 2020 (si dovrebbe partire a luglio con due gare consecutive a Jerez de la Frontera, in Spagna), il Motomondiale dovrebbe svolgersi regolaremente seppure con diversi mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente stabilito. Non dovrebbero esserci problemi anche per una delle tappe italiane a … L'articolo: «Alper Gp di» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie MotoGp, Bonaccini: «Al lavoro per Gp di Misano a porte chiuse»: Pur in assenza ancora di poche… - OA_Sport : MotoGP, Stefano Bonaccini: “Lavoriamo per far disputare a settembre la gara di Misano a porte chiuse” - RaiSport : #Bonaccini: 'Staimo lavorando per il Gp a Misano a porte chiuse Il presidente dell'Emilia-Romagna: 'A settembre in… - viajandoperdido : Bonaccini conferma: “Lavoriamo per la MotoGP a Misano a settembre” - Agenzia_Ansa : Bonaccini: 'Lavoriamo per MotoGp Misano a porte chiuse' @sbonaccini #ANSA -