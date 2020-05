Morti sul lavoro per Covid: +10% negli ultimi 15 giorni (Di venerdì 8 maggio 2020) Ancor prima delle riaperture della Fase 2, il Covid19 ha già ucciso 129 lavoratori e contagiato 37 mila addetti. Sono le denunce presentate all’Inal entro al 4 maggio con l’aggiornamento dei dati precedentemente fermi al 21 aprile. Nelle due settimane di pre-allentamento i dati non sono positivi: 31 Morti in più e quasi novemila contagi. Il conteggio parte da fine febbraio: nelle ultime due settimane i Morti sono stati 2,21 al giorno contro una media 2,01 pari al 10 per … Continua L'articolo Morti sul lavoro per Covid: +10% negli ultimi 15 giorni proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - oltre 30mila morti da inizio epidemia. Inail : 37.000 contagi sul lavoro

Coronavirus - 37 mila contagiati sul lavoro e 129 morti

Coronavirus - 37 mila contagiati sul lavoro e 129 morti (Di venerdì 8 maggio 2020) Ancor prima delle riaperture della Fase 2, il19 ha già ucciso 129 lavoratori e contagiato 37 mila addetti. Sono le denunce presentate all’Inal entro al 4 maggio con l’aggiornamento dei dati precedentemente fermi al 21 aprile. Nelle due settimane di pre-allentamento i dati non sono positivi: 31in più e quasi novemila contagi. Il conteggio parte da fine febbraio: nelle ultime due settimane isono stati 2,21 al giorno contro una media 2,01 pari al 10 per … Continua L'articolosulper15proviene da il manifesto.

M5S_Camera : Nel nostro Paese ci sono ancora 300 morti al giorno: i dpcm non sono stati capricci del presidente Conte! Chi ama… - TgLa7 : #Inail: 37.000 contagi #Covid sul lavoro, 129 morti - Agenzia_Ansa : Inail, 37.000 contagi sul lavoro, 129 morti #COVID19 #ANSA - fatelli_michele : RT @fatelli_michele: Bastardi guardate la trasmissione sul nove , vedete i morti di coronavirus, per chi non ci crede , chi se ne… - fatelli_michele : Bastardi guardate la trasmissione sul nove , vedete i morti di coronavirus, per chi non ci crede , chi se… -