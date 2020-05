Miss Claudia: trasformazione in ‘Super Tits’ per Avanti un Altro [FOTO] (Di venerdì 8 maggio 2020) Avanti un Altro e il ‘minimondo’ Avanti un Altro, programma ideato e presentato da Paolo Bonolis ogni sera su Canale 5, continua a fare il pieno di ascolti grazie anche a Miss Claudia. La sua forma leggera e l’ironia del conduttore spalleggiato da Luca Laurenti, lo rendono un programma adatto ad ogni età. I bambini, in questo periodo di quarantena appena terminato lo hanno votato come uno dei programmi più simpatici del piccolo schermo. Ad arricchire la già folta schiera di personaggi interpretata dai due mattatori del programma, da qualche anno c’è una variabile che viene chiamata il “minimondo”. Al suo interno vi sono persone di ogni genere che, in ambiti diversi, vengono chiamati a fare domande inerenti le loro abilità. A capitanare questo manipolo di personaggi infatti la storica Miss Claudia, amatissima da ... Leggi su kontrokultura "Avanti un altro!" - Paolo Bonolis : rivelazione hot di Miss Claudia

Avanti un altro - Miss Claudia confessa : “E’ un male necessario”

Avanti un altro! - Sonia Bruganelli : gaffe piccante in diretta con Miss Claudia (Di venerdì 8 maggio 2020)une il ‘minimondo’un, programma ideato e presentato da Paolo Bonolis ogni sera su Canale 5, continua a fare il pieno di ascolti grazie anche a. La sua forma leggera e l’ironia del conduttore spalleggiato da Luca Laurenti, lo rendono un programma adatto ad ogni età. I bambini, in questo periodo di quarantena appena terminato lo hanno votato come uno dei programmi più simpatici del piccolo schermo. Ad arricchire la già folta schiera di personaggi interpretata dai due mattatori del programma, da qualche anno c’è una variabile che viene chiamata il “minimondo”. Al suo interno vi sono persone di ogni genere che, in ambiti diversi, vengono chiamati a fare domande inerenti le loro abilità. A capitanare questo manipolo di personaggi infatti la storica, amatissima da ...

KontroKulturaa : Miss Claudia: trasformazione in 'Super Tits' per Avanti un Altro [FOTO] - - fabIan41150567 : @Claudia__ccld7 @Ale_Giannelli @mikgua66 @RobertoCucchi1 @manganisandra @Rodolfo22455857 @lisadavoli @MaxSentenza… - MartyRockstar : @AndrewShonik Miss Claudia fa domande più elementari quindi si sentono più sicuri con lei ?? - AndrewShonik : @marcosalvati ma viene detto dagli autori ai concorrenti di chiamare “Miss Claudia” almeno una volta a puntata?perc… - noah_noway : Comunque miss Claudia è vestita come Ban di seven deadly sins #avantiunaltro -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Claudia “Avanti un altro!”, Paolo Bonolis: rivelazione hot di Miss Claudia SoloDonna Claudia Ruggeri Instagram, curve strizzate nel bikini rosa fluo: «Sei spettacolare!»

La bellissima Claudia Ruggeri ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina del programma di Canale 5 Ciao Darwin. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata ...

Avanti un altro, Laura Cremaschi gaffe: il commento di Paola Di Benedetto

Com’è ovvio che sia, dato lo stop della maggior parte delle trasmissioni televisive di intrattenimento, molti personaggi dello spettacolo si sono momentaneamente concentrati sul web. E quest’ultimo, a ...

La bellissima Claudia Ruggeri ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina del programma di Canale 5 Ciao Darwin. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata ...Com’è ovvio che sia, dato lo stop della maggior parte delle trasmissioni televisive di intrattenimento, molti personaggi dello spettacolo si sono momentaneamente concentrati sul web. E quest’ultimo, a ...