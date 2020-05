Milik e i suoi fratelli | quattro nomi per il nuovo attaccante della Juventus

Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Milik e i 'suoi' fratelli: la lista di sbarco dell' attacco azzurro - - ilnapolionline : Milik e i 'suoi' fratelli: la lista di sbarco dell' attacco azzurro - -

Ultime Notizie dalla rete : Milik suoi

Arkadiusz Milik sembra essersi convinto che nel suo futuro ci sia la Juventus ed è per questo che avrebbe detto ancora no al Napoli. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il centravan ...Il Bayern e l'Inter invece hanno avuto sempre ex bandiere nel proprio organico, come anche la Juventus. Rodriguez poteva far fare il salto di qualità". (Tutto Juve) Nessuna delle due parti è disposta ...