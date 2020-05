Milano, Sala furioso per i Navigli affollati: “O si cambia, o li chiudo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, definisce vergognose le immagini degli aperitivi ai Navigli dello scorso giovedì. Ultimo appello alla responsabilità I Navigli rappresentano la movida milanese. Difficile rinunciare ad un aperitivo pre-cena insieme ai propri amici. Siamo abituati a vedere i famosi canali stracolmi di persone. Ma con lo scoppiare della pandemia Coronavirus anche la movida ha avuto una battuta di arresto. Ma da qualche giorno, con l’inizio della Fase 2, i milanesi non hanno perso tempo e sono tornati a riconquistare il proprio territorio. Il sindaco Beppe Sala è furioso. Le immagini dei Navigli presi d’assalto dalla folla, registrate giovedì pomeriggio, hanno fatto scoppiare la polemica: a parte qualche mascherina che si intravede qua e là, sembrano foto scattate la scorsa primavera, quando non esisteva ... Leggi su zon Milano - multati ristoratori in piazza : Salvini accusa Sala - ma comune c’entra poco

Fase 2 Milano Navigli - Beppe Sala ultimatum : «Sono incazz*** nero. Chiudo tutto»

rtl1025 : ?? 'Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimat… - TgLa7 : #milano, Sala, o cose cambiano o chiuderò #Navigli - SkyTG24 : 'Le immagini di ieri, lungo i #Navigli, sono vergognose.' Nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social i… - TommasoMont : Ho prenotato al 'Village cafè' di Porta Ticinese: Montesano +15. Vi aspetto alle 19! #Navigli #Milano Ah, questi… - meow_chela : No scusate io amo Milano con tutto il cuore ma cazzocifate TUTTI ai #Navigli? Ma che ci mandino #Sala con il lanciafiamme! -