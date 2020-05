Milano | regole calpestate | assembramenti e niente mascherina | FOTO

Leggi su viagginews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Comportamento estremamente irresponsabile da parte di tantissime persone nella giornata del 7 maggio 2020 amascherine in strada. È da non credere la violazione di tutte lepreesistenti in materia di sicurezza anti Coronavirus che è avvenuta a, gente senzae chissà se munita di autocertificazione. Questo … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com