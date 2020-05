Milano, l’ultimatum di Sala: “Se le cose non cambiano oggi, chiudo tutto” | VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, l’ultimatum di Sala: “Se le cose non cambiano oggi, chiudo tutto” “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso sono sempre il primo a farlo, ma ci sono i momenti in cui c’è da incazzarsi, e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Noi siamo, non solo in crisi dal punto di vista sanitario, ma in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, non è un vezzo. Riaprire è una necessità. Non permetterò che 4 scalmanati senza mascherina, uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un VIDEO pubblicato su Facebook, stigmatizza quanto accaduto ieri sui Navigli, dove centinaia di persone si sono riversate sulla Darsena passeggiando o ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 maggio 2020), l’ultimatum di: “Se lenontutto” “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso sono sempre il primo a farlo, ma ci sono i momenti in cui c’è da incazzarsi, e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Noi siamo, non solo in crisi dal punto di vista sanitario, ma in una profondissima crisi socio-economica.ha bisogno di tornare a lavorare, non è un vezzo. Riaprire è una necessità. Non permetterò che 4 scalmanati senza mascherina, uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto”. Il sindaco diGiuseppe, in unpubblicato su Facebook, stigmatizza quanto accaduto ieri sui Navigli, dove centinaia di persone si sono riversate sulla Darsena passeggiando o ...

