(Di venerdì 8 maggio 2020) Il sindaco diafferma senza mezzi termini di «essere incazzato» per laall’ora dell’aperitivo che si è formata ieri (giovedì pomeriggio)

La7tv : #lariachetira Disperazione e rabbia a #Milano, tra controlli dei poliziotti e agenti che stanno stendendo i verbali… - kappaTI : Milano, la rabbia di Sala: vergognosa la folla sui Naviglio. O si cambia o li chiudo - - ginugiola : RT @Unf_Tweet: LA RABBIA DI #BEPPESALA Il sindaco di #Milano sui social dà un ultimatum: 'Vergognose le immagini di ieri dai #Navigli' http… - shiningjasmin : Il Sindaco di Milano giustamente indignato. Chi si comporta in questo modo uccide gli altri. - Unf_Tweet : LA RABBIA DI #BEPPESALA Il sindaco di #Milano sui social dà un ultimatum: 'Vergognose le immagini di ieri dai… -

“Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono dei momenti in cui c’è da inca…rsi e questo è uno di quelli: le ...Gabriele Muccino si fa portavoce del caos mediatico e social che sta travolgendo la Lombardia e, in particolare, Milano. Le immagini della gente a passeggio ieri lungo i Navigli spesso senza mascherin ...